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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кит проплыл полмира и установил рекорд

Детали его маршрута остаются загадкой.

В Атлантическом океане был обнаружен кит, который проплыл не менее 20 тысяч километров во время миграции, преодолев тем самым полмира.

Серого кита (Eschrichtius robustus) заметили у берегов Намибии еще в 2013 году. Это показалось ученым странным. Хотя серые киты и появляются в Атлантике, но обычно не покидают пределов Северного полушария.

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Серый кит

Озадаченные ученые взяли у кита образцы тканей и проанализировали его ДНК. Оказалось, что он принадлежит к находящейся под угрозой исчезновения популяции, обитающей вдоль побережья восточной Азии. Это означает, что он преодолел не менее 20 тысяч км, чтобы добраться к берегам Намибии. При этом окружность Земли составляет чуть более 40 тысяч км.

Ученые называют путешествие кита абсолютным рекордом для позвоночных животных, живущих в воде. На суше рекорд пока принадлежит волку, который прошел более 7 тысяч км.

Ученые точно не знают, какой маршрут мог выбрать кит по дороге из Тихого океана в Атлантический. Он мог плыть через Арктику, обогнуть Африку на юге или отправиться через Южную Америку.

Результаты исследования ученых опубликованы в Biology Letters.

Анна Лысенко

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