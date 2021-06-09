17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кит проплыл полмира и установил рекорд
Детали его маршрута остаются загадкой.
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В Атлантическом океане был обнаружен кит, который проплыл не менее 20 тысяч километров во время миграции, преодолев тем самым полмира.
Серого кита (Eschrichtius robustus) заметили у берегов Намибии еще в 2013 году. Это показалось ученым странным. Хотя серые киты и появляются в Атлантике, но обычно не покидают пределов Северного полушария.
Озадаченные ученые взяли у кита образцы тканей и проанализировали его ДНК. Оказалось, что он принадлежит к находящейся под угрозой исчезновения популяции, обитающей вдоль побережья восточной Азии. Это означает, что он преодолел не менее 20 тысяч км, чтобы добраться к берегам Намибии. При этом окружность Земли составляет чуть более 40 тысяч км.
Ученые точно не знают, какой маршрут мог выбрать кит по дороге из Тихого океана в Атлантический. Он мог плыть через Арктику, обогнуть Африку на юге или отправиться через Южную Америку.
Результаты исследования ученых опубликованы в Biology Letters.
Анна Лысенко
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