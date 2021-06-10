Датские ученые воссоединили двух родственников-викингов с помощью анализа ДНК

Удивительное открытие сделали специалисты Датского Национального музея, обнаружившие, что два скелета викингов, найденные в разные годы в Дании и Англии, были связаны родственными связями.
Один из скелетов был найден несколько лет назад в братской могиле в Оксфорде.
Известно, что он умер от травмы головы в возрасте 20 лет в 11 веке. Британские коллеги передали останки в Датский Национальный музей. После проведенного анализа ДНК специалисты выяснили, что в этом же музее находится родственник этого викинга.
Ранее в Дании был найден скелет викинга, который умер в возрасте 50 лет в том же веке. Именно его анализ ДНК совпал с новым скелетом. К сожалению, ученые не могут точно сказать кем друг другу приходятся найденные викинги: жили ли они в одно время или их разделяло одно или два поколения (около 50 лет). Однако это открытие является уникальным, ведь оно может помочь ученым «воссоединить» членов одной семьи и проследить их перемещения.