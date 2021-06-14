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08:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черешня, икра, медведь: как выглядят плакаты для городов России
Медиапроекты Mail.ru выпустили карту России в постерах.
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Российские художники нарисовали
Все постеры можно посмотреть на отдельной карте. Кликнув на город, можно увидеть плакат, узнать больше о смысле, который вкладывал автор, и послушать музыку, отражающую настроение места.
В проекте участвовали иллюстраторы со всей страны, среди них художники Илья Кутобой и Наташа Джола, райтер Sasha Skea,
Также для каждого города музыкальный редактор Николай Овчинников собрал плейлисты с музыкой, которая соответствуют духу и атмосфере города. Прослушать соответствующий плейлист можно на странице города. Там же можно скачать плакаты в большом разрешении, чтобы рассмотреть все детали.