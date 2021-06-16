Беспроводные наушники Apple на АлиЭкспресс продают по отличной цене
Уже прошли те времена, когда на AlIExpress продавались только китайские товары или всевозможные реплики. Сейчас на площадке появляется все больше официальных магазинов известных мировых брендов. Особенно приятно, что это локальные магазины, т.е. вам не придется долго ждать свой заказ из Китая, напротив, вы почти мгновенно получите его со складов в РФ.
Не стала исключением и продукция Apple. В официальном магазине на Ali можно приобрести ноутбуки, планшеты и, конечно, удобные беспроводные наушники. Сейчас же это можно сделать еще и по отличной цене. Проверьте и увидите, что подобную цену на «белые» товары очень сложно найти в каких-либо магазинах.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.
Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
AirPod э то наверное самые удобные в использовании наушники, которые настраиваются в одно касание. Они оснащены специальными сенсорами, поэтому когда вы снимаете наушники, воспроизведение останавливается. Новый чип H1 обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и более быструю передачу данных. Поэтому, чем бы вы ни занимались — играли в игры, слушали музыку или подкасты, — качество звучания всегда будет потрясающим.
AirPod - это, наверное, самые удобные в использовании наушники, которые настраиваются в одно касание. Они оснащены специальными сенсорами, поэтому когда вы снимаете наушники, воспроизведение останавливается. Новый чип H1 обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и более быструю передачу данных. Поэтому, чем бы вы ни занимались — играли в игры, слушали музыку или подкасты, — качество звучания всегда будет потрясающим.
Если же мысль о покупке airpods с алиэкспресс вас не привлекает или же вы являетесь адептом Android, то предлагаем посмотреть на другие крутые девайсы, которые сейчас так же продаются с отличными скидками.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!
Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.
Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.
Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс.
Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!
Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка.
Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.