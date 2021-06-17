10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
10-месячный ребенок купил обновления для Tesla на 10 тысяч долларов
Пару раз ткнул пальцем в экран.
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Молодая мать из США проверила выписку по банковскому счету и обнаружила «дыру» в 10 тысяч долларов (725,4 тыс. рублей). Но виноваты оказались не мошенники, а 10-месячный сын американки.
Малыш всего несколько минут повозился с планшетом и одним махом купил апгрейд для автомобиля Tesla, рассказала женщина под ником @stayfitstaylit в соцсетях.
Самым неприятным оказалось то, что вернуть покупку можно только в течение 48 часов, но это время уже истекло. «Почему нет пароля или
По словам мамы, она не разрешает малышу играть с гаджетами и всего на несколько минут включила сыну планшет, чтобы отвлечь его во время кормления.
Анна Лысенко
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