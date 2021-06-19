10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как спят акулы
Им помогает подводный «конвейер».
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Акулы находятся в постоянном движении. Это не только особенность поведения, но и необходимость: только при плавании жабры этих животных получают достаточно кислорода.
Но если акулы постоянно двигаются, как им удается отдыхать? Этот вопрос долгое время интересовал ученых. Современные датчики и дистанционные системы наблюдения позволили исследователям разгадать загадку.
Группа морских биологов из Флориды изучала поведение темноперых серых акул в ночное время на атолле Факарава во Французской Полинезии. Ученые заметили, что днем акулы плыли против восходящего течения в канале и были при этом удивительно расслаблены. Рыбы почти не двигали плавниками и хвостом.
Как только течение выносило их к началу канала, они возвращались в исходную точку и начинали двигаться по тому же маршруту.
Это выглядело настолько необычно, что исследователи прикрепили к акулам подводные камеры и системы акустического отслеживания. Получив данные, они рассчитали, сколько энергии расходуют акулы, плавая таким образом. Оказалось, что, используя течения как своеобразный конвейер, акулы экономят не менее 15% своих обычных затрат на плавание.
Ученые заподозрили, что акулы используют течения для отдыха и экономии энергии постоянно. Они использовали гидролокатор и составили «карту отдыха» акул. Она показала, что акулы действительно отдыхают и спят в дневное время в восходящих потоках, минимизируя затраты энергии.
При этом они демонстрируют удивительную мобильность и маневренность. Например, если поток очень мощный, акулы плотно группируются и уходят на глубину, где течение ослабевает. А если приливы создают большую турбулентность, хищницы рассредоточены и «болтаются» ближе к поверхности, держась подальше от бурной воды.
Исследование ученых опубликовано в Journal of Animal Ecology.
Анна Лысенко
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