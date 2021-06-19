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15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьницы из России завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике

Девочки показали лучший результат в сложнейшем задании.

Источник: Reuters
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Четыре ученицы из России стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике, сообщает Минпросвещения России.

В индивидуальном зачете первое место поделили между собой Екатерина Шиляева из Челябинска и Алиса Гладченко из Москвы. Девочки набрали одинаковый максимально высокий результат — 709 баллов у каждой. Они показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли лишь 15 участниц.

Двумя другими победительницами стали Екатерина Порай и Дарья Грекова из Москвы.

Олимпиада проходила в онлайн-формате с 14 по 19 июня в Швейцарии. Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4-х участниц.

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