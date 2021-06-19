15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Школьницы из России завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике
Девочки показали лучший результат в сложнейшем задании.
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Четыре ученицы из России стали абсолютными победителями первой мировой Европейской олимпиады для девочек по информатике, сообщает Минпросвещения России.
В индивидуальном зачете первое место поделили между собой Екатерина Шиляева из Челябинска и Алиса Гладченко из Москвы. Девочки набрали одинаковый максимально высокий результат — 709 баллов у каждой. Они показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли лишь 15 участниц.
Двумя другими победительницами стали Екатерина Порай и Дарья Грекова из Москвы.
Олимпиада проходила в
Анна Лысенко