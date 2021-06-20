Службы доставки засыпали жительницу США товарами по ошибке

Жительница города Буффало в США стала жертвой странной путаницы в службах доставки. Порог женщины заставили сотнями коробок, которых она не заказывала.
Первые посылки Джиллиан Кэннан стали приходить 5 июня. Заглянув внутрь, женщина обнаружила, что содержимое всех посылок одинаковое — силиконовые каркасы для защитных масок.
Кэннан — частная предпринимательница, у которой есть бизнес-партнер. Сперва женщина подумала, что товары заказал именно он, но мужчина был озадачен не меньше.
Тем временем количество посылок продолжало расти. Вскоре на пороге образовалась гигантская пирамида, закрывшая собой входную дверь. Кэннан стали звонить любопытные соседи и спрашивать, что происходит.
Посылки доставляли разные службы — Amazon, UPS и Почтовая служба США. На коробках при этом не было указано ни имени отправителя, ни обратного адреса. Кэннан ежедневно разговаривала с представителями служб доставки, пытаясь выяснить, что происходит, сканировала штрих-коды и отслеживала посылки, чтобы найти виновного, но безрезультатно. После того, как случаем заинтересовались журналисты, в службах согласились остановить доставку каркасов.
Теперь Кэннан предстоит решить вопрос, куда девать все силиконовые каркасы, которые скопились у нее на пороге. Женщина предположила, что может передать их в детские больницы, где малыши могли бы мастерить из них забавные маски. Одна из служб доставки уже согласилась пожертвовать больницам дополнительные расходные материалы.