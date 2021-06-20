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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лесоруб из Канады стал приемным отцом трем воронам (видео)

Он научил их разным трюкам.

Дровосек Даррен Хадсон из канадского города Баррингтон невольно лишил родного дома трех воронят и взял их к себе на воспитание.

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В начале июня Хадсон был на работе и валил деревья. Когда одно из них упало, лесоруб заметил воронье гнездо с тремя птенцами. «Эти парни сидели и смотрели на меня, и я подумал: “Ух, вот ведь, я не могу в это поверить”», — сказал Хадсон SaltWire.

Мужчина посадил птенцов в коробку и оставил рядом с поваленным деревом, надеясь, что родители воронят вернутся. Наступил вечер, но взрослые птицы так и не появились. Тогда Хадсон забрал птенцов на ночь к себе, а на следующий день снова попробовал привлечь внимание их отца и матери, но безрезультатно. Тогда Хадсон оставил птиц у себя дома и стал их выхаживать.

У одного птенца после падения была травмирована лапа. Его временно забрали друзья Хадсона, у которых имеется опыт лечения птиц. Двое других живут с лесорубом, который выкормил их и научил разным трюкам.

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