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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американские военные взорвали рядом со своим авианосцем 18-тонную бомбу (видео)

Таким образом судно проверили на прочность

ВМС США в 160 километрах от берегов Флориды провели испытания своего авианосца «Джеральд Р. Форд», который вошел в состав флота в 2017 году. В этот раз военные решили проверить корабль на взрыво- и сейсмоустойчивость и взорвали рядом с ним в море 18-тонную бомбу, которая вызвала в округе землетрясение силой 3,9 балла.

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Сообщается, что боевой корабль успешно выдержал ударную волну и мощные колебания, которые имитировали реальные боевые условия. Кстати, для авианосца «Джеральд Р. Форд» это уже второе подобное испытание на прочность, первое провели перед его вводом в эксплуатацию в 2016 году.

Отметим, что авианосец «Джеральд Р. Форд» является первым в своем классе кораблем, спроектированным с помощью компьютерного моделирования.

Его длина составляет 337 метров, а водоизмещение — почти 98,5 тысяч тонн. На его борту могут поместиться до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Разработка и строительство авианосца обошлись ВМС США в 17,5 миллиардов долларов, что сделало «Джеральд Р. Форд» самым дорогим боевым кораблем в мире.

Екатерина Гура

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