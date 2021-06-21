15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мигрирующих слонов в Китае сняли с помощью дрона (видео)
Стадо из 15 животных продолжает свое путешествие по стране
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Дикие слоны, которые весной покинули территорию заповедника в
Согласно данным штаба по мониторингу миграции этих животных, в середине июня слоны вошли на территорию уезда Эшань города Юйси, продвинувшись на 13,5 километров в
Напомним, что стадо диких слонов по неизвестной причине решило покинуть привычную территорию обитания еще весной. Более чем за 60 дней животные прошли около 500 километров, а их путь лежал в том числе и через населенные пункты, где слоны бродили по улицам, пытались забираться в дома и магазины и переворачивали мусорные баки в поисках еды.
Местным властям все же удалось взять под контроль ситуацию и, заманивая слонов едой, отвести их от городов в незаселенные районы. Теперь специалисты наблюдают за перемещением стада с помощью беспилотников.
Екатерина Гура