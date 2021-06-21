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20:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском зоопарке сделали ортопедические ботинки для пингвина

Из-за солидного возраста у птицы развился артрит

Сотрудники зоопарка Сент-Луиса придумали, как облегчить жизнь пожилому пингвину по имени Энрике. Дело в том, что в дикой природе пингвины живут около 10 лет, а Энрике уже исполнилось 30. Из-за преклонного возраста у него развился артрит и мозоли на лапах, а потому плавание и хождение причиняли ему боль и неудобства.

Me: There’s a penguin over there wearing shoes. Zookeeper (deadpan): Yep. *awkward silence* Me: Um… why? Explanation:...

Опубликовано Joshua Ketelsen Среда, 16 июня 2021 г.
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Сначала ветеринары попытались облегчить его страдания с помощью специальной мази, но ее приходилось наносить на лапы каждый раз после купания, то есть много раз в день, и такие манипуляции не особо помогали справиться с болью. А затем ко врачам пришла гениальная идея.

Ветеринар Джимми Джонсон вспомнил, что в другом зоопарке видел лебедей, которые из-за проблем с конечностями носили специальные ботиночки. Тогда-то ему в голову и пришла мысль создать специальную ортопедическую обувь для Энрике, сообщает Fox 13.

Обувь для пингвина внешне напоминает его настоящие лапки и выполнена в черном и красном цветах. Она фиксируется на лапках с помощью специального мягкого ремешка. Сотрудники зоопарка надевают Энрике ботиночки каждое утро и снимают их уже перед сном.

Екатерина Гура

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