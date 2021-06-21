В американском зоопарке сделали ортопедические ботинки для пингвина

Me: There’s a penguin over there wearing shoes. Zookeeper (deadpan): Yep. *awkward silence* Me: Um… why? Explanation:...Опубликовано Joshua Ketelsen Среда, 16 июня 2021 г.
20:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сотрудники зоопарка
Сначала ветеринары попытались облегчить его страдания с помощью специальной мази, но ее приходилось наносить на лапы каждый раз после купания, то есть много раз в день, и такие манипуляции не особо помогали справиться с болью. А затем ко врачам пришла гениальная идея.
Ветеринар Джимми Джонсон вспомнил, что в другом зоопарке видел лебедей, которые
Обувь для пингвина внешне напоминает его настоящие лапки и выполнена в черном и красном цветах. Она фиксируется на лапках с помощью специального мягкого ремешка. Сотрудники зоопарка надевают Энрике ботиночки каждое утро и снимают их уже перед сном.
Екатерина Гура