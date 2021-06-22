12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
Фотограф из Австралии мастерски передала эмоции и переживания во время пандемии.
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Снимок под названием «Одиночество» фотографа из Австралии Форо Явари был назван лучшим фотопортретом года по версии престижного конкурса International Portrait Photographer of the Year.
«“Одиночество” было создано в сложное, трудное время. Не только для меня, но и для людей во всем мире», — рассказала фотограф.
«Мы пережили то, что еще недавно и представить себе не могли, — пандемию! Я слушала новости и разговаривала с семьей и друзьями по телефону. Мы все боялись и переживали за своих любимых. Мы все были потрясены и не могли поверить в кошмар, который могли представить только в фильмах, а теперь он происходил в нашей жизни. Я всех слушала. И во мне начинали расти тревога и депрессия. Через некоторое время я больше не могла общаться. Я больше не могла слушать и смотреть новости. Я не могла даже ходить по магазинам, чтобы не расстраиваться
«И вот, однажды утром я собрала все свои чувства и проиллюстрировала их, может быть, чтобы защитить себя. Я никогда не ожидала, что эта работа привлечет столько внимания», — добавила фотограф.
В категории «Семейный портрет» и «Исследование характера» победили снимки Зай Яр Линя из Мьянмы, а в категории «Экологический портрет» первое место досталось Йозефу Бурджи из Швейцарии.
Конкурс для профессионалов и любителей был основан компанией Pt 78 Pty Ltd, которая издает журнал о фотоискусстве Better Photography. Лауреат получает приз в размере 3 тысяч долларов США, а победители в номинациях — по 1 тысяче долларов. Кроме того, топ-101 портретов года традиционно публикуют в виде фотокниги.
Анна Лысенко