14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии построили самый маленький ночной клуб в мире
В нем помещаются семь человек.
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Высота клуба под названием Doof Shed, больше напоминающего металлическую будку, составляет 1,88 м, длина — 1,53 м, а ширина — всего 0,74 м, сообщает сайт Книги рекордов. Тем самым австралийские «инженеры» побили рекорд британцев, создавших Club 28 высотой 2,01 м и почти такими же внутренними размерами.
По словам создателей, в Doof Shed может поместиться 7 человек. Правда, стоять им придется как в переполненном лифте. Внутри клуба сияет и вращается
Братья Лабракисы не являются строителями. Гарри — известный в Австралии диджей, певец и продюсер, а его брат Эвангелос — фанат автомобилей, музыки в стиле техно и начинающий музыкант.
Анна Лысенко