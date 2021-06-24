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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трое мужчин из США спасли тонущего оленя (видео)

Они погрузили животное на лодку и доставили на берег.

Джорди Шейвер и Майкл Фарбер отдыхали недалеко от пирса Энн-стрит в Ньюпорт-Харбор, США, когда увидели в воде какое-то животное.

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Сначала они подумали, что это собака, но, присмотревшись повнимательнее, поняли, что это олень.

Животное пыталось плыть к берегу, но течением его сносило все дальше, а вокруг была опасная судоходная зона.

Мужчины решили помочь оленю и отправились к нему на лодке. Вскоре к ним присоединился и еще один человек, который также заметил выбивающееся из сил животное.

Все вместе они затащили оленя в лодку, который из-за усталости и страха почти не сопротивлялся. Они отвезли его в Форт-Адамс и выпустили на берег. Оказавшись на суше олень быстро скрылся в ближайшем лесу, сообщает WJAR-TV.

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Екатерина Гура

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