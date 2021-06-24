17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трое мужчин из США спасли тонущего оленя (видео)
Они погрузили животное на лодку и доставили на берег.
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Джорди Шейвер и Майкл Фарбер отдыхали недалеко от пирса
Сначала они подумали, что это собака, но, присмотревшись повнимательнее, поняли, что это олень.
Животное пыталось плыть к берегу, но течением его сносило все дальше, а вокруг была опасная судоходная зона.
Мужчины решили помочь оленю и отправились к нему на лодке. Вскоре к ним присоединился и еще один человек, который также заметил выбивающееся из сил животное.
Все вместе они затащили оленя в лодку, который
Екатерина Гура