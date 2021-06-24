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20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские ученые обнаружили крошечную древнюю птицу с черепом тираннозавра

Она жила на Земле около 120 миллионов лет назад

Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук обнаружили в мелководном озере на территории современной провинции Ляонин на северо-востоке Китая окаменелые останки скелета крошечной вымершей птицы возрастом 120 миллионов лет.

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Птица была настолько маленькой, что ее скелет помещается в ладони, а размер головы составляет всего два сантиметра. При этом череп крошечного древнего существа больше напоминает череп гигантского тираннозавра рекса, чем современных птиц.

Благодаря детальной реконструкции исследователи продемонстрировали, что новый ископаемый вид принадлежит к вымершей группе птиц, называемых энантиорнитинами или «противоположными птицами». Они являются самой разнообразной группой птиц со времен динозавров в меловом периоде.

По словам специалистов, в отличие от ныне живущих птиц, череп древней «противоположной птицы», также как черепа некоторых динозавров (например, тираннозавра рекса или дромеозавра), не является кинетическим — кости скреплены между собой и не могут двигаться по отдельности, в то время как современные птицы могут двигать верхней челюстью независимо от общего черепа и нижней челюсти.

Проведенные исследования показали, что у древней крошечной птицы есть две костные дуги для прикрепления челюстных мышц, как у рептилий — например, ящериц, аллигаторов и динозавров. Эти исследования подтверждают и без того хорошо обоснованное утверждение, что птицы произошли от ветви динозавров, которая включает троодонтидов и дромеозавров, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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