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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В кишечнике человека нашли почти 50 тысяч неизвестных вирусов

Ученые считают, что они могут быть полезны.

Источник: AP 2021

Ученые из Австралии и США нашли в кишечнике человека 54 118 видов вирусов, 92% из которых, то есть почти 50 тысяч, ранее не были известны науке.

Большинство из этих вирусов оказались бактериофагами, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Microbiology. Они поражают клетки бактерий, а для человека безопасны.

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Для исследования ученые собрали образцы человеческих фекалий в 24 странах мира, выделили вирусы и проанализировали их геномы. Они составили крупнейший на сегодняшний день каталог кишечных вирусов, который включает 189 680 вирусных геномов.

Ученые также проанализировали подвиды различных вирусов и обнаружили, что некоторые из них демонстрируют определенные географические закономерности. Например, бактериофаг crAssphage широко распространен в Азии, но практически отсутствует в Европе и Северной Америке.

Исследователи обнаружили и то, что треть наиболее распространенных вирусных белков имеет неизвестные функции. Часть из них как-то связана с бактериальными ферментами, которые отвечают за формирование устойчивости бактерий к антибиотикам.

Ученые считают, что такая «инвентаризация» кишечных вирусов позволит разрабатывать фаговую терапию. Это способ борьбы с опасными бактериями, в котором вместо антибиотиков используют смертельные для бактерий вирусы.

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