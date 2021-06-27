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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 крупнейших уловов в истории рыбалки

27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. В нашем материале — о самых грандиозных уловах любителей рыбалки по всему миру. Топ-10 составила Международная ассоциация рыбной ловли (IGFA).

10. Акула мако

На десятом месте — акула мако весом 553,8 кг. Ее выловили 21 июля 2001 года в американском городе Чатем, штат Массачусетс. Рыбак Люк Суини принимал участие в местном рыболовном турнире. У него была самая маленькая лодка среди всех участников. Но мужчине все же посчастливилось затащить на нее гигантскую акулу. На борьбу с рыбой ушло около трех часов.

9. Гигантская акула-молот

23 мая 2006 года капитан небольшого судна Баки Деннис из Флориды забросил в море ската в качестве наживки и поймал гигантскую акулу-молота весом 580,6 кг.

8. Шестижаберная акула

В ноябре 2002 года рыбак Клеменс Рамп поймал на острове Вознесения в южной части Атлантического океана, посередине между Африкой и Южной Америкой, шестижаберную акулу весом 588,8 кг.

7. Индо-тихоокеанский голубой марлин

31 мая 1982 года на Гавайях рыбак Джей де Бобьен потратил всего час, чтобы поймать и вытащить из воды марлина-гиганта весом 624,1 кг.

6. Атлантический голубой марлин

Рыбак из Бразилии Пауло Аморим поймал атлантического голубого марлина весом 636 кг с помощью троллинга в феврале 1992 года.

5. Обыкновенный тунец

26 октября 1979 года Кен Фейзер поймал в Новой Шотландии (Канада) тунца весом 678,6 кг. До сих пор никто не смог побить его рекорд по этому виду рыбы.

4. Черный марлин

В августе 1953 года легендарный рыбак Альфред Гласселл-младший поймал в Перу у мыса Кабо-Бланко гигантского черного марлина весом 707,6 кг. Гласселл установил несколько мировых рекордов в рыбной ловле, а видеозаписи с его приемами были использованы в экранизации книги «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

3. Гренландская полярная акула

Настоящее «чудовище» весом 775 кг выловили в Норвегии в 1987 году. Рыбак Терье Нордведт поймал одну из крупнейших рыб в истории, используя в качестве приманки обычную сельдь.

2. Тигровая акула

На втором месте в топ-10 рекордов — тигровая акула весом 810 кг. Ее выловили в Австралии в 2004 году.

1. Белая акула

Крупнейшей выловленной рыбой считается белая акула весом 1,208 кг. Рекорд был установлен еще в 1959 году в Австралии. В наши дни большие белые акулы — охраняемый вид почти повсюду, поэтому рекорд рыбака Альфреда Дина побить вряд ли удастся.

Анна Лысенко

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