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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Соседи в Великобритании срубили полдерева из-за птиц

Ель стала местной достопримечательностью.

Обычная ель, растущая прямо на границе двух жилых участков, стала причиной и жертвой раздора соседей в Великобритании.

Семейная пара из Шеффилда вызвала специалиста, чтобы он срубил половину ветвей почти 5-метрового дерева, которые нависали над их подъездной дорожкой. По словам супругов, ветви ели облюбовали птицы, которые громко щебетали и оставляли помет.

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Сосед пары, Бхарат Мистри, рассказал SWNS, что дерево растет на границе двух участков уже 25 лет. На нем действительно селятся птицы. Ранней весной Мистри предлагал соседям установить сетку, окружающую крону, чтобы птицы не могли свить на дереве гнезда, но эта инициатива им не понравилась.

Мистри просил соседей не срезать ветви роскошного дерева, но к его словам не прислушались. До инцидента с елью две семьи прекрасно ладили, их дети играли вместе. Именно дерево стало яблоком раздора.

Сейчас странно обрезанное дерево стало чем-то вроде туристической достопримечательности. Жители и гости города регулярно делятся снимками «однобокой» ели в соцсетях.

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