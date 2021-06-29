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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли живой «вымершую» два века назад мышь Гульда

Много десятилетий она была известна под другим именем

Команда ученых из Австралийского национального университета в ходе исследовательского проекта по изучению разнообразия существующих и вымерших местных грызунов изучила образцы доступных ДНК и внезапно «воскресила» считавшийся вымершим вид. Им оказалась маленькая мышь Гульда, которую последний раз официально регистрировали «живой» еще в XIX веке.

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С тех пор ученые считали грызуна вымершим, но оказалось, что все это время он жил на острове в заливе Шарк Бэй в четырех тысячах километров от прежнего места обитания под именем мышь джунгари.

Во время изучения образцов ДНК грызунов, живших в Австралии последние 200 лет, ученые обнаружили полное совпадение между данными «вымершей» мыши Гульда и ныне живущей мышью джунгари.

Ученые предполагают, что мышь Гульда попала на острова залива Шарк Бэй тысячи лет назад, когда острова еще соединялись сушей с материком. Однако эта версия пока является лишь предположением и требует проверки. Зато найденную мышь теперь собираются более детально изучить и внести в список уязвимых видов, чтобы не потерять ее снова.

Кроме обнаружения «вымершей» мыши, ученые также узнали, что до колонизации Австралии генофонд местных грызунов отличался большим разнообразием. А значит, что большинство местных видов вымерло непосредственно из-за воздействия человека и завезенных сюда хищников, в том числе домашних кошек и собак, пишет журнал PNAS.

Екатерина Гура

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