14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае открылся футуристический гигантский аэропорт (фото)
Он сможет обслуживать 120 миллионов пассажиров в год.
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В столице китайской провинции Сычуань открылся новый гигантский аэропорт Чэнду Тяньфу, который стал вторым международным аэропортом в городе Чэнду.
Аэропорт Чэнду Тяньфу расположен примерно в 50 километрах от центра города и в 84 километрах до Национального центра по разведению гигантских панд, что является главной туристической достопримечательностью региона.
Пока завершена лишь первая часть проекта, которая включает в себя строительство трех
Эти два международных аэропорта должны помочь городу стать крупным транспортным узлом, связывающим КНР с
Екатерина Гура