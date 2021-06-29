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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае открылся футуристический гигантский аэропорт (фото)

Он сможет обслуживать 120 миллионов пассажиров в год.

В столице китайской провинции Сычуань открылся новый гигантский аэропорт Чэнду Тяньфу, который стал вторым международным аэропортом в городе Чэнду.

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Мега-аэропорт стоимостью 11 миллиардов долларов официально открылся первым рейсом авиакомпании «Сычуань Эйрлайнс», вылетевшим в 11.10 утра из Чэнду в Пекин. В настоящее время Чэнду является третьим городом в Китае, где расположены два международных аэропорта, остальные два — Пекин и Шанхай.

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Аэропорт Чэнду Тяньфу расположен примерно в 50 километрах от центра города и в 84 километрах до Национального центра по разведению гигантских панд, что является главной туристической достопримечательностью региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока завершена лишь первая часть проекта, которая включает в себя строительство трех взлетно-посадочных полос и двух терминалов, способных обслуживать до 60 миллионов пассажиров в год. Планируется, что через пару лет аэропорт полностью будет готов и сможет принимать до 120 миллионов пассажиров в год. Также планируется связать два международных аэропорта Чэнду единой линией метро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти два международных аэропорта должны помочь городу стать крупным транспортным узлом, связывающим КНР с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией и Европой, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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