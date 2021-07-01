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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли самую маленькую мертвую звезду

У нее невероятный вес.

Источник: Giuseppe Parisi

Астрономы из США обнаружили погибшую звезду размером с Луну — самую маленькую из известных науке.

Ее диаметр составляет всего 4280 километров, говорится в исследовании, опубликованном в Nature. Диаметр естественного спутника Земли всего на 805 км меньше. Белый карлик, получивший название ZTF J1901 + 1458, находится на расстоянии в 130 световых лет от Земли.

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Белыми карликами называют «выгоревшие» звезды, лишенные источников термоядерной энергии. Они светятся только благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

ZTF J1901 + 1458 удивил ученых и тем, что оказался самым массивным белым карликом из известных. Он в 1,35 раза массивнее Солнца. При «крошечном» размере и огромной массе ZTF J1901 + 1458 является сверхплотным объектом. И все же он недостаточно массивный, чтобы под действием собственной гравитации взорваться как сверхновая, говорят ученые. Белый карлик «застрял» буквально на границе нужного показателя, который составляет 1,4 массы Солнца.

Согласно анализу команды, обнаруженный объект является продуктом слияния двух меньших белых карликов. Ему всего около 100 миллионов лет. Теперь ученые планируют изучить, насколько часто в космосе встречаются похожие объекты.

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