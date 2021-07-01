Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
1010 самых узнаваемых мостов в мире
15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слон пришел к жителям Таиланда за кошачьим кормом

Съел все, что было в мисках.

Слон-хулиган Плай Бунчуай из Таиланда, который давно конфликтует с жителями деревни Хуахин, снова попал в заголовки мировых новостей.

В прошлый раз голодный 40-летний самец пробил стену кухни семейной пары, чтобы украсть пачку риса. В этот раз его добычей стал кошачий корм, сообщает Daily Mail.

Читайте также
Почему слоны в Китае двинулись в 500-километровый поход?

Чтобы похрустеть кошачьей едой, Плай Бунчуай взобрался на крыльцо дома Наттхакана Чароендонга. Он втиснулся под невысокий навес и застыл у открытой двери прихожей.

Услышав грохот, хозяин дома спустился со второго этажа и пораженно застыл. Слон мирно жевал кошачий корм на пороге и ни на кого не обращал внимания.

«Я знаю этого слона, мы видели его в новостях, поэтому мы были немного взволнованы и шокированы одновременно», — рассказал Чароендонг.

«Он, должно быть, проголодался и снова забрел в деревни. Он умный зверь, но еще и страшный», — добавил мужчина.

По словам Наттхакана Чароендонга, опустошив миски, слон побрел обратно в лес. Никакого ущерба в этот раз он не нанес.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки COVID
Китайские майнеры начали бегство в Россию и США
Петербург стал худшим по заболеваемости COVID-19 в городах Евро
Зеленский прокомментировал слова Путина об Украине
«Разобьем голову о стальную стену»: Си Цзиньпин пригрозил Западу
Королева сердец: 60 лет со дня рождения принцессы Дианы (фото)
Ученые рассказали о ранних симптомах COVID-19
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Горячие темы на Авто
Вопрос к местным иностранцам 332
Пальмовое масло. 233
Прямой эфир 221
Slavic Live Matter?? 210
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Картинки 595
Не знает меры 433
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 428
Про наболевшее 379
Леди
Варум рассказала о браке с Агутиным: «Как на войне» Артистка поделилась подробностями личной жизни
Дом
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов с AliExpress
7 советов любителям декоративных свечей
В атмосфере лета: как выглядит квартира, в которой много света
В гостях: квартира 50-летней Леры Кудрявцевой
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь