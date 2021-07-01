15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слон пришел к жителям Таиланда за кошачьим кормом
Съел все, что было в мисках.
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В прошлый раз голодный 40-летний самец пробил стену кухни семейной пары, чтобы украсть пачку риса. В этот раз его добычей стал кошачий корм, сообщает Daily Mail.
Чтобы похрустеть кошачьей едой, Плай Бунчуай взобрался на крыльцо дома Наттхакана Чароендонга. Он втиснулся под невысокий навес и застыл у открытой двери прихожей.
Услышав грохот, хозяин дома спустился со второго этажа и пораженно застыл. Слон мирно жевал кошачий корм на пороге и ни на кого не обращал внимания.
«Я знаю этого слона, мы видели его в новостях, поэтому мы были немного взволнованы и шокированы одновременно», — рассказал Чароендонг.
«Он, должно быть, проголодался и снова забрел в деревни. Он умный зверь, но еще и страшный», — добавил мужчина.
По словам Наттхакана Чароендонга, опустошив миски, слон побрел обратно в лес. Никакого ущерба в этот раз он не нанес.
Анна Лысенко
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