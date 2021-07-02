5 самых известных «встреч» с НЛО

Розуэлльский инцидент
8 июля 1947 года американская авиабаза Розуэлл в Нью-Мексико официально заявила прессе, что обнаружила «летающий диск», который доставили на базу для изучения. В этот же день местные газеты написали, что американские военные захватили «летающую тарелку». Об инциденте немного поговорили, пошутили и вскоре забыли.
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Примерно 30 лет спустя физик и уфолог Стэнтон Фридман взял интервью у майора Джесси Марселя, который участвовал в расследовании событий 1947 года. Марсель был уверен, что военные скрыли обнаруженный инопланетный космический корабль.
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История вызвала общественный резонанс и породила массу гипотез о пришельцах среди конспирологов. В городке Розуэлл даже открыли музей НЛО со знаменитой инсталляцией «Вскрытие пришельца».
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Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный объект являлся метеозондом, который использовали в рамках секретной программы «Могол».
Тарелки над Орегоном
Само обозначение «летающие тарелки» обязано своим появлением инциденту, который произошел 24 июня 1947 года в небе над Орегоном. Частный пилот Кеннет Арнольд заметил группу странных аппаратов во время одиночного полёта. В интервью журналистам он назвал их «летающими тарелками». Это словосочетание стало нарицательным.
Битва за Лос-Анджелес
Во время Второй мировой войны, в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года, в Лос-Анджелесе силы ПВО начали вести заградительный огонь по объектам в небе. Наблюдавшие за «битвой» местные жители решили, что на город напала Япония. Однако вскоре огонь ПВО прекратился, ни одного попадания засчитано не было.
Министр ВМС Франклин Нокс назвал все произошедшее «ложной тревогой». Позже историки объяснили инцидент «военной нервозностью», вызванной метеозондом, вспышками и выстрелами соседних батарей. Однако случай породил массу спекуляций и «сенсаций» на тему пришельцев в газетах.
Атака НЛО на Вашингтон
Лето 1952 года в США нарекли «Летом тарелок». В течение нескольких недель над Капитолием и Белым домом в США были замечены многочисленные НЛО, и многие из них отслеживались на радарах. События попали на первые полосы газет по всей стране. ВВС и ЦРУ создали научные комиссии для расследования инцидентов. Ученые следов пришельцев не обнаружили, но и внятного объяснения ряду инцидентов дать не смогли.
Тегеранский инцидент
Ранним утром 19 сентября 1976 года сразу несколько жителей Тегерана, столицы Ирана, сообщили военным об объекте в небе, который напоминал птицу или светящийся вертолет. Объект заметили и радары, и даже американский военный спутник-шпион.
ВВС подняли в воздух перехватчик F-4 Phantom II, который увидел сияние уже за 112 км. Когда самолет приблизился, у него отключилась вся аппаратура и потерялась связь. Перехватчик был вынужден вернуться на базу. Второй перехватчик смог подлететь ближе и заметил, что объектов было несколько, и один из них мягко приземлился.
Объекты ярко сияли огнями разного цвета, что мешало определить их размер. Они смогли уйти от преследования, а на следующий день военные не заметили никаких следов их присутствия.
Случай пытались объяснить поломками аппаратуры, наблюдением астрономических объектов и даже секретными испытаниями, но внятного объяснения не получено до сих пор. Среди множества спекуляций на тему пришельцев ученые считают этот инцидент одним из самых важных случаев наблюдения НЛО.
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