14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Лесной Бэнкси»: уральский художник спасает деревья своими картинами
И красиво, и полезно
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Анонимный
Эти картины носят не только эстетическую цель, но и в прямом смысле спасают деревья от гибели. Повреждения в стволе, которые образуются при перепаде температур и называются морозной трещиной, художник сначала чистит от гнилых участков, затем шлифует, дезинфицирует и грунтует. После этого он наносит защитный слой краски и только потом расписывает. По словам «лесного Бэнкси», на одно дерево у него уходит несколько дней работы.
Расписывать деревья simple_constructor начал осенью прошлого года. Сейчас у него есть шесть законченных работ и еще четыре в процессе. Где именно находятся эти лесные граффити, художник не говорит, зато показывает работы на своей странице в соцсети. Кстати, расписывает он не только деревья, но и камни. А самыми распространенными сюжетами его картин являются бабочки и деревья.
Екатерина Гура