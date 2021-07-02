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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Лесной Бэнкси»: уральский художник спасает деревья своими картинами

И красиво, и полезно

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Анонимный художник-самоучка из Екатеринбурга, работающий под псевдонимом simple_constructor, занимается удивительным творчеством. Он рисует граффити на поврежденных стволах деревьев в местных парках.

Эти картины носят не только эстетическую цель, но и в прямом смысле спасают деревья от гибели. Повреждения в стволе, которые образуются при перепаде температур и называются морозной трещиной, художник сначала чистит от гнилых участков, затем шлифует, дезинфицирует и грунтует. После этого он наносит защитный слой краски и только потом расписывает. По словам «лесного Бэнкси», на одно дерево у него уходит несколько дней работы.

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Расписывать деревья simple_constructor начал осенью прошлого года. Сейчас у него есть шесть законченных работ и еще четыре в процессе. Где именно находятся эти лесные граффити, художник не говорит, зато показывает работы на своей странице в соцсети. Кстати, расписывает он не только деревья, но и камни. А самыми распространенными сюжетами его картин являются бабочки и деревья.

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Екатерина Гура

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