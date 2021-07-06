На оживленной улице в Токио появился гигантский 3D-кот (видео)

На одной из самых оживленных железнодорожных токийских станций Синдзюку в районе Сибуя на самом верху здания Cross Shinjuku недавно был установлен огромный 4К-экран, на котором транслируют рекламу. Но 5 июля случилось неожиданное — вместо рекламных роликов на здании появился гигантский трехцветный кот, который с интересом разглядывал собравшуюся толпу внизу, зевал, мяукал и вилял хвостом. Под вечер кот, которого уже в соцсетях окрестили «Котзилла», улегся спать, предварительно умывшись.
Видео с котом появилось в соцсетях и моментально стало вирусным. Изображение животного выглядит настолько детальным и реалистичным, что вызывает одновременно и восторг, и ужас.
Пока кот появляется на билборде нерегулярно — лишь несколько раз в день. Но его официальный дебют уже назначен на 12 июля. После этого «Котзилла» будет «жить» на здании с 7 утра до часу ночи, пропадая лишь на короткие рекламные ролики.
Рекламное агентство Cross Space, которое придумало виртуального котика, уже запустило трансляцию билборда на своем YouTube-канале, так что теперь не обязательно ехать в Токио, чтобы посмотреть на гигантского кота.