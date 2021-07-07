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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае обнаружили следы ранее неизвестного динозавра

Его отнесли к роду цератозавров.

В начале июля палеонтологи из Китайского университета геолого-геофизических исследований (Пекин) и музея динозавров Цзыгун опубликовали в научном журнале Journal of Palaeogeography результаты исследования, так называемых, «золотых рыбок» — странных древних следов в форме рыбок, которые были найдены летом 2020 года на поверхности камня в ручье Цзиньюй в деревне Юньлинь в Сычуане.

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Проведенные исследования показали, что «золотые рыбки» являются следом динозавра, относящимся к подотряду тероподов. На всех следах отчетливо видны три близко расположенных пальца, а расстояние между следами составляет около 50 сантиметров. Изучив все известные данные специалисты пришли к выводу, что имеют дело с новым, ранее неизвестным видом цератозавров, а потому дали находке новое название — Eubrontes nobitai.

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По оценкам ученых, этот динозавр мог достигать в длину около 4 метров и развивать скорость почти до 4 километров в час, а жил он в нижнем меловом периоде, то есть примерно от 150 до 120 миллионов лет назад.

Новые данные показывают развитие ветви динозавров-тероподов на территории Китая и могут помочь лучше понять их эволюцию в целом.

Кстати, помимо нового вида Eubrontes nobitai возле ручья Цзиньюй в Сычуане палеонтологи также нашли по крайней мере 4 следа зауроподов, 2 следа тероподов и множество следов древних беспозвоночных.

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