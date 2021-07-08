14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии пьяные буйволы помогли разоблачить незаконных торговцев алкоголем
Они хранили бутылки со спиртным возле поилки для животных
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Трое фермеров из пригорода индийского города Гандинагар, которые незаконно торговали алкоголем, попали в руки полиции
Ветеринар не стал долго думать и позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка нашли в баке с водой рядом с поилкой бутылки с алкоголем. Незаконный товар также хранился под кормушкой животных. Всего полицейские изъяли 101 бутылку на общую сумму 35 тысяч рупий (около 35 тысяч рублей).
Судя по всему, спиртное попало в воду для животных
Екатерина Гура