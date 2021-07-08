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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии пьяные буйволы помогли разоблачить незаконных торговцев алкоголем

Они хранили бутылки со спиртным возле поилки для животных

Источник: AP 2021

Трое фермеров из пригорода индийского города Гандинагар, которые незаконно торговали алкоголем, попали в руки полиции из-за пьяных буйволов. В начале июля животные внезапно отказались от еды, у них пошла пена изо рта, а еще они начали неконтролируемо прыгать и вести себя довольно странно.

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Фермеры-братья Динеш, Амбарам и Рави Тхакор обратились за помощью к местному ветеринару, который и обратил внимание на странную воду в поилке животных. По его словам, вода была желтого цвета и пахла спиртным. Тогда-то он и решил, что животные находятся в состоянии алкогольного опьянения, хотя хозяева буйволов, конечно, все отрицали.

Ветеринар не стал долго думать и позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка нашли в баке с водой рядом с поилкой бутылки с алкоголем. Незаконный товар также хранился под кормушкой животных. Всего полицейские изъяли 101 бутылку на общую сумму 35 тысяч рупий (около 35 тысяч рублей).

Судя по всему, спиртное попало в воду для животных из-за поврежденных бутылок, но ветеринар сообщил, что с буйволами все в порядке и после нескольких дней детоксикации они снова чувствуют себя отлично. Чего не скажешь об их владельцах — все трое братьев-фермеров сейчас находятся под стражей за незаконную торговлю алкоголем, сообщает The Times of India.

Екатерина Гура

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