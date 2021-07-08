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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Повар из Англии спас от приготовления уникального голубого омара

Омару дали имя Ларри и отправили жить в аквариум Манчестера.

23-летний Остин Хопли, работающий шеф-поваром в ресторане The Hare on the Hill в городе Рочдейл в графстве Большой Манчестер, в начале июля стал героем местных новостей, после того, как спас от приготовления уникального голубого омара.

Необычный ракообразный поступил в ресторан вместе со своими традиционными собратьями и сразу бросился в глаза молодому повару.

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Как признался Остин, он был настолько удивлен ярким цветом морского существа, что решил сохранить ему жизнь.

Хопли позвонил в аквариум Манчестера Sea Life centre и спросил, не захотят ли они забрать к себе голубого омара. Конечно, в аквариуме не отказались и уже через пару часов забрали ракообразного, которому дали имя Ларри.

Повар признался, что просто не смог поднять руку на уникальное существо, а потом ему стало жалко и остальных омаров, не отличавшихся такой индивидуальностью. Он поговорил с владельцем ресторана и тот согласился совсем исключить лобстеров из меню, пишет LADBible.

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