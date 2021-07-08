18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Повар из Англии спас от приготовления уникального голубого омара
Омару дали имя Ларри и отправили жить в аквариум Манчестера.
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23-летний Остин Хопли, работающий
Необычный ракообразный поступил в ресторан вместе со своими традиционными собратьями и сразу бросился в глаза молодому повару.
Как признался Остин, он был настолько удивлен ярким цветом морского существа, что решил сохранить ему жизнь.
Хопли позвонил в аквариум Манчестера Sea Life centre и спросил, не захотят ли они забрать к себе голубого омара. Конечно, в аквариуме не отказались и уже через пару часов забрали ракообразного, которому дали имя Ларри.
Повар признался, что просто не смог поднять руку на уникальное существо, а потом ему стало жалко и остальных омаров, не отличавшихся такой индивидуальностью. Он поговорил с владельцем ресторана и тот согласился совсем исключить лобстеров из меню, пишет LADBible.
Екатерина Гура