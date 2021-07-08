19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Малави открылась первая в мире школа, напечатанная на 3D-принтере
Здание создали всего за 18 часов
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В деревне Калонга, что в республике Малави, открылась первая в мире школа, которую напечатали на 3D-принтере. На ее создание ушло всего 18 часов.
Стены здания напечатала компания, которая специализируется на создании доступного жилья и владеет собственной запатентованной технологией, способной значительно ускорить процесс 3D-печати и уменьшить стоимость производства и количества материалов.
Обучение в новой школе может проходить как в помещении, так и на улице. Местные власти надеются, что красивая и удобная школа привлечет в классы больше учащихся из числа тех, кто ранее оставил обучение. Отмечается, что напечатанная на 3D-принтере школа является 13-й по счету в округе. Таких школ в районе нужно открыть еще около 50. С традиционным способом строительства на это потребовалось бы около 70 лет, но с новой технологией печати на это может уйти всего 10 лет, отмечают в компании.
Такие же универсальные школы теперь планируется установить в Кении и Зимбабве. Таким образом, технология 3D-печати поможет Африке быстро развить образовательную инфраструктуру.
Екатерина Гура