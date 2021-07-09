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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае гигантские панды больше не считаются исчезающим видом

Но они все еще остаются уязвимыми

Источник: СС0/995645

Цуй Шухонг, директор Департамента охраны природы и экологии Министерства экологии и окружающей среды Китая, выступил с официальным докладом, в котором рассказал о ситуации с некоторыми редкими видами животных и птиц в стране.

Главной в его выступлении стала новость о гигантских пандах, которые являются национальным достоянием Китая.

Шухонг сообщил, что черно-белые медведи больше не находятся под угрозой исчезновения, так как их количество в дикой природе выросло до 1800 особей.

При этом он уточнил, что панды по-прежнему остаются уязвимы, поскольку их места обитания ограничены, а сами они довольно неохотно размножаются.

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По словам экологов, добиться увеличения панд в дикой природе удалось благодаря долгосрочным усилиям Китая по сохранению вида, включая расширение среды обитания. По данным Всемирного фонда дикой природы, естественная среда обитания диких панд в настоящее время ограничена шестью бамбуковыми лесами на горных хребтах в южно-центральных китайских провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу.

Отметим, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) еще в 2016 году заявил, что панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но Китай с этим не согласился. В правительстве отметили, что такие заявления могут ввести людей в заблуждение и ослабить действие национальной программы по сохранению вида.

Кстати, изменения в лучшую сторону коснулись не только панд. По словам Цуй Шухонга, за последние годы действия программы также увеличилась популяция других исчезающих видов: амурских тигров, леопардов и японских хохлатых ибисов, пишет CGTN.

Екатерина Гура

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