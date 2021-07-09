16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что в космосе происходят «супервзрывы»
Они в 10 раз мощнее, чем сверхновая.
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Астрофизики предположили, что во Вселенной происходят взрывы по крайней мере в 10 раз мощнее вспышки сверхновой.
Одно из доказательств их существования — древняя звезда SMSS J2003−1142 в гало Млечного Пути, открытая в 2016 году. Галактические гало — это незаметная область галактической структуры, которая простирается за видимые пределы галактики и состоит из разреженного горячего газа, звезд и темной материи.
Исследуя химический состав SMSS J2003−1142, ученые обнаружили ряд тяжелых элементов, таких как уран и европий, а также необычайно высокое содержание азота и цинка. В то же время железа в звезде в 3 тысячи раз меньше, чем в Солнце, что говорит о «примитивном» химическом составе.
Считается, что единственный способ возникновения тяжелых элементов во Вселенной — это слияние нейтронных звезд. Но звезда, о которой идет речь, появилась вскоре после Большого взрыва, когда нейтронных звезд еще не существовало. Нейтронные звезды — это уже заключительный этап эволюции звезд, которая длится от нескольких миллионов до десятков триллионов лет.
Таким образом, в ранней Вселенной был
А огромное количество цинка подсказывает, что энергия взрыва этой звезды была примерно в десять раз больше, чем у «нормальной» сверхновой. Такой взрыв ученые назвали «магнитовращательной гиперновой» (magnetorotational hypernova).
Анна Лысенко
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