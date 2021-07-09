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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что в космосе происходят «супервзрывы»

Они в 10 раз мощнее, чем сверхновая.

Источник: Reuters

Астрофизики предположили, что во Вселенной происходят взрывы по крайней мере в 10 раз мощнее вспышки сверхновой.

Одно из доказательств их существования — древняя звезда SMSS J2003−1142 в гало Млечного Пути, открытая в 2016 году. Галактические гало — это незаметная область галактической структуры, которая простирается за видимые пределы галактики и состоит из разреженного горячего газа, звезд и темной материи.

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Исследуя химический состав SMSS J2003−1142, ученые обнаружили ряд тяжелых элементов, таких как уран и европий, а также необычайно высокое содержание азота и цинка. В то же время железа в звезде в 3 тысячи раз меньше, чем в Солнце, что говорит о «примитивном» химическом составе.

Считается, что единственный способ возникновения тяжелых элементов во Вселенной — это слияние нейтронных звезд. Но звезда, о которой идет речь, появилась вскоре после Большого взрыва, когда нейтронных звезд еще не существовало. Нейтронные звезды — это уже заключительный этап эволюции звезд, которая длится от нескольких миллионов до десятков триллионов лет.

Таким образом, в ранней Вселенной был какой-то другой источник тяжелых элементов, предположили астрофизики. В исследовании, опубликованном в Nature, ученые показали, что это мог быть коллапс и взрыв древней звезды.

Звезда имела массу не менее 25 Солнц и очень сильное магнитное поле. Высокие уровни азота говорят о том, что она очень быстро вращалась.

А огромное количество цинка подсказывает, что энергия взрыва этой звезды была примерно в десять раз больше, чем у «нормальной» сверхновой. Такой взрыв ученые назвали «магнитовращательной гиперновой» (magnetorotational hypernova).

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