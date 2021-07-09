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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкий сайлюгемский медведь уничтожил фотоловушку на Алтае (видео)

Эти животные уже не первый раз покушаются на имущество национального парка

Сотрудники «Сайлюгемского национального парка» на Алтае опубликовали в соцсетях видео с уничтожением одной из фотоловушек. Регистраторы здесь ставят, чтобы отслеживать популяцию редкого снежного барса и проверяют записи раз в пару месяцев.

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Прибыв в очередной раз за материалом, сотрудники обнаружили разбитое неработающее устройство. К счастью, карта памяти уцелела, а потому найти «преступника», уничтожившего фотоловушку, не составило труда.

Им оказался редкий сайлюгемский медведь, который сначала с опаской бродил вокруг устройства, а потом понюхал его и перевернул лапой.

Сотрудники нацпарка назвали косолапого «местным пакостником» и «охотником на фотоловушки». Они рассказали, что на его счету уже два сломанных устройства, а третье он изрядно пожевал, но оставил в рабочем состоянии.

«По любопытству медведи уступают лишь росомахам, у тех вообще маниакальный интерес к имуществу парка. Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник — редкий, сайлюгемский», — написали в комментарии к видео экологи.

Екатерина Гура

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