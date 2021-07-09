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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Телепузики привились от коронавируса и обрели новую славу в соцсетях

Пост о вакцинации стал вирусным благодаря множеству странностей.

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Создатели некогда популярного детского шоу «Телепузики» на своей странице в Twitter 7 июля опубликовали необычный пост о том, что герои передачи — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — привились от коронавируса. В «подтверждение» были опубликованы их сертификаты о вакцинации с датами и названием прививок.

Мы все привились! Как раз вовремя для жаркого пузи-лета. Кто готов выйти поиграть?

Несмотря на то, что в Twitter на «Телепузиков» подписаны всего 32 тысячи человек, твит очень быстро стал вирусным и собрал более 430 тысяч лайков и 135 тысяч ретвитов и почти 6 тысяч комментариев.

Одни пользователи хвалили «телепузиков» за социальную ответственность, другие — ругали за пропаганду прививок, но больше всего оказалось тех, кто внимательно прочитал мультяшные сертификаты о вакцинации. И у людей возникло множество вопросов.

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Как оказалось, на медкарточках Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ли и По была написана одинаковая дата рождения — 20 февраля 2003 года, хотя первая серия шоу появилась в эфире за шесть лет до этого — 31 марта 1997 года, а все персонажи по сюжету имели разный возраст.

Лгать о своем рождении в медицинских бланках — незаконно * кхм * (правда, почему бы просто не сделать это днем рождения?)
Как они все родились в 2003 году, когда я была одета как По на своей четвертый день рождения в 99-м году.
ОНИ ВСЕ БЛИЗНЕЦЫ? Я всегда думал, что Тинки Винки был самым старшим, а По был самым младшим.

Также многих удивила дата получения второй вакцины, которая «была получена» 22 июля 2021 года.

Дайте мне просто довести это до всеобщего внимания. 
Это так безответственно. Как вы можете говорить, что полностью вакцинированы, если на ваших карточках указано, что 2-я доза назначена 22 июля, а сейчас 8 июля? Извините, но вы не готовы выйти и сыграть до конца июля. 

Кроме того, пользователи соцсетей обнаружили и аналогию мультяшных вакцин с человеческими. Например, вымышленная AstraTubbica похожа на настоящую AstraZeneca, а Noo-nson & Noo-nson — на Johnson&Johnson. В связи с этим в комментариях «телепузикам» написали, что вторая доза Noo-nson & Noo-nson — им не нужна, так как именно этой вакцины достаточно лишь одной прививки.

Нееее! Вам необходимо получить только 1 дозу этой вакцины 

Некоторые пользователи также отметили, что никто не проверял вакцины на «телепузиках», а потому и последствия могут быть непредсказуемыми и, возможно, не самыми приятными.

Я думаю, мы все знаем, что будет дальше ...
Ужас вернулся

Екатерина Гура

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