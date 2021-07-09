Телепузики привились от коронавируса и обрели новую славу в соцсетях

Создатели некогда популярного детского шоу «Телепузики» на своей странице в Twitter 7 июля опубликовали необычный пост о том, что герои передачи — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — привились от коронавируса. В «подтверждение» были опубликованы их сертификаты о вакцинации с датами и названием прививок.
Несмотря на то, что в Twitter на «Телепузиков» подписаны всего 32 тысячи человек, твит очень быстро стал вирусным и собрал более 430 тысяч лайков и 135 тысяч ретвитов и почти 6 тысяч комментариев.
Одни пользователи хвалили «телепузиков» за социальную ответственность, другие — ругали за пропаганду прививок, но больше всего оказалось тех, кто внимательно прочитал мультяшные сертификаты о вакцинации. И у людей возникло множество вопросов.
Как оказалось, на медкарточках Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ли и По была написана одинаковая дата рождения — 20 февраля 2003 года, хотя первая серия шоу появилась в эфире за шесть лет до этого — 31 марта 1997 года, а все персонажи по сюжету имели разный возраст.
Также многих удивила дата получения второй вакцины, которая «была получена» 22 июля 2021 года.
Кроме того, пользователи соцсетей обнаружили и аналогию мультяшных вакцин с человеческими. Например, вымышленная AstraTubbica похожа на настоящую AstraZeneca, а Noo-nson & Noo-nson — на Johnson&Johnson. В связи с этим в комментариях «телепузикам» написали, что вторая доза Noo-nson & Noo-nson — им не нужна, так как именно этой вакцины достаточно лишь одной прививки.
Некоторые пользователи также отметили, что никто не проверял вакцины на «телепузиках», а потому и последствия могут быть непредсказуемыми и, возможно, не самыми приятными.