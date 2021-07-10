16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разгадана 40-летняя тайна вспышек на Юпитере
Это явление может оказаться типичным для планет.
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Каждые 27 минут на Юпитере происходят вспышки рентгеновских лучей. Они были открыты около 40 лет назад и до сих пор представляли для ученых настоящую загадку.
В новом исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые наконец смогли объяснить необычное явление. Для этого они использовали данные космического аппарата «Юнона» и космического рентгеновского телескопа
Рентгеновские лучи являются частью полярного сияния Юпитера — вспышек видимого и невидимого света, возникающих при взаимодействии заряженных частиц с атмосферой планеты. Подобное явление происходит на Земле, создавая полярное сияние, но на Юпитере оно намного мощнее.
Исследователи обнаружили, что рентгеновские вспышки были вызваны периодическими колебаниями силовых линий магнитного поля Юпитера. Эти колебания создают волны плазмы (ионизированного газа), которые отправляют частицы тяжелых ионов «блуждать» вдоль силовых линий магнитного поля, пока они не врезаются в атмосферу планеты, высвобождая энергию в виде рентгеновских лучей.
«Представьте магнитное поле планеты как струны на музыкальном инструменте. Поле может вибрировать, как струны на электрогитаре», — объясняет Уильям Данн из Университетского колледжа Лондона.
Ученые считают, что такое явление может быть универсальным для планет во Вселенной.
Анна Лысенко
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