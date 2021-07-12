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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Энергетический дисбаланс» Земли удвоился за 15 лет

Таяние льда и парниковые газы мешают нашей планете отдавать энергию в космос.

Источник: AP 2021

За год атмосфера Земли сохраняет уже в два раза больше тепла, чем 15 лет назад.

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К такому выводу пришла команда из НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Ученые изучили объемы поглощаемой и выделяемой Землей энергии с 2005 по 2019 год и увидели резкий дисбаланс, сообщает Universe Today.

Большая часть энергии поступает на Землю в виде солнечной радиации. Энергия, которая покидает нашу планету, приобретает разные формы. Например, часть солнечной радиации отражается от белых облаков и летит обратно в космос.

Девяносто процентов энергии, попадающей на Землю, поглощается океанами. Их нагревание говорит о том, что Земля поглотила больше энергии и меньше отдала.

Одна из причин дисбаланса — уменьшение площадей морского льда и облаков, отражающих солнечную энергию обратно в космос, говорят ученые.

Не менее важная причина — увеличение объемов парниковых газов и водяного пара. Они мешают определенным типам излучения покидать нашу планету.

Последствия энергетического дисбаланса для Земли не до конца ясны. Очевидно, что он ускорит таяние полярных шапок и повышение уровня Мирового океана. Но могут быть и другие, менее явные процессы.

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