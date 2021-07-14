Итальянские деревни заплатят новым жителям 28 тысяч евро

В итальянском регионе Калабрия заплатят до 28 тысяч евро (2,5 млн рублей) каждому, кто поселится в одной из местных деревень с населением до 2 тысяч человек и откроет здесь малый бизнес.
На проект по привлечению населения в вымирающие коммуны уже выделили 700 тысяч евро (61 млн рублей), сообщает CNN.
Выбрать можно любую деревню на живописных склонах холмов или на морском берегу. Однако к кандидатам есть ряд требований: они должны получить вид на жительство и быть не старше 40 лет. Молодые люди также должны быть готовы переехать в течение 90 дней с момента подачи заявления.
Местные власти надеются, что инициатива привлечет в вымирающие деревни активных молодых людей и миллениалов, желающих работать. Деньги им будут выплачивать либо порциями по 800−1000 евро в месяц (70−88 тыс. рублей), либо переведут всю сумму сразу, если этого потребует бизнес нового местного жителя.
Сейчас местные власти обдумывают последние нюансы программы и создают электронный сервис для подачи заявок.