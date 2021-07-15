На Гавайях нашли послание в бутылке, отправленное из Японии 37 лет назад

9-летняя школьница Эбби Грэм из гавайского города Кеау во время отдыха со своей семьей в регионе Гавайи-Парадайз-Парк обнаружила на пляже грязную стеклянную бутылку, внутри которой было послание.
Открыв бутылку, семья Грэм нашла записку, написанную участниками Клуба естествознания средней школы Тёси префектуры Тиба в Японии. Сообщение было напечатано на английском, испанском и японском языках и брошено в море у побережья Тёси в июле 1984 года. В послании говорилось, что оно является частью «расследования океанских течений». Ученики японской школы также просили связаться с Клубом и сообщить, когда и как будет найдена бутылка, пишет местная газета Hawaii Tribune-Herald.
Отец Эбби Джон Грэм рассказал журналистам, что пока они не смогли связаться с авторами сообщения, которым сейчас должно быть около 50−55 лет. Они нашли в интернете сайт школы, но сам Клуб отыскать не смогли. Скорее всего, они заламинируют послание для его сохранности и отправят его с дополнительной информацией на адрес школы в Японии.