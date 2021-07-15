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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Московская библиотека Некрасова показала коллекцию редких архивных фотографий

Среди уникальных снимков оказались портреты писателей и политиков, а также фото разных стран мира

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Библиотека имени Н. А. Некрасова в Москве на своем сайте «Электронекрасовка» выложила в открытый доступ коллекцию из 318 снимков конца XIX — начала XX века, которые хранятся в отделе редких изданий и коллекций библиотеки.

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Коллекция состоит из двух частей. В первой собраны портреты знаменитых писателей, деятелей культуры и политики 1920−1930-х годов, сделанные культовым советским фотографом Моисеем Наппельбаумом.

Среди 92 портретов можно увидеть снимки Бориса Пастернака, Максима Горького, Анны Ахматовой, Корнея Чуковского и других.

Вторую часть коллекции составляют видовые фото разных стран мира: Франции, Египта, Индии, Шри-Ланки, Австрии, Бельгии и других стран.

Сообщается, что всего в фонде библиотеки хранятся более 250 тысяч редких артефактов малой графики. Сейчас сотрудники библиотеки занимаются их оцифровкой и публикацией на сайте. Уже частично опубликована коллекция малой графики 1900−1970-х годов, в которую входят различные этикетки, листовки, рекламные эскизы, репродукции, вкладыши и др. Кроме того, на сайте можно увидеть коллекцию «Открытки», в которой представлено более 11 тысяч почтовых карточек.

Екатерина Гура

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