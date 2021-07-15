18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из США получила штраф за прикосновение к тюленю
Животное находится под угрозой исчезновения и охраняется законом.
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В середине июля в соцсети TikTok появилось видео, сделанное на пляже Кауаи на Гавайях. На нем можно увидеть молодую женщину, которая осторожно приближается к лежащему на песке гавайскому
Милое, на первый взгляд, видео вызвало большой скандал. Оказалось, что отдыхающий на пляже тюлень относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения и охраняется законом.
После того, как видео стало вирусным, с парой, снявшей ролик, связалось Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое выписало тиктокерам штраф. Сумма штрафа не разглашается, но по закону Гавайев прикосновение к вымирающим животным считается большим преступлением и влечет за собой наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 50 тысяч долларов США, сообщает Associated Press.
Лакин, трогавшая тюленя, и ее супруг Стивен, который снимал видео, закрыли доступ к своим соцсетям и удалили видео, но оно уже успело разлететься по интернету. В интервью журналистам супруги рассказали, что были на Гавайях в медовом месяце и ничего не знали о законе об исчезающих животных. Они также отметили, что никоим образом не хотели навредить тюленю или напугать его, и принесли свои официальные извинения.
Сообщается, что в 2018 году за такое же прикосновение к тюленю на том же самом пляже турист из Алабамы был оштрафован на 1500 долларов.
Екатерина Гура