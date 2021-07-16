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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нападения акул будут называть «неприятными встречами»

Так местные власти и экологи пытаются бороться со стереотипами о морских хищниках

Источник: Laura College/CC0

Австралия занимает одно из лидирующих мест в мире среди стран, где чаще всего происходят нападения акул на человека. Хоть эти случаи не происходят с «завидной» регулярностью, туристы все равно избегают местных курортов именно из-за акул.

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А тем временем ученые считают, что страх перед «кровожадными акулами» в большинстве случаев необоснованный. Ежегодно в мире регистрируют около 100 неспровоцированных нападений акул на человека, при этом погибают при таких встречах не более 5 человек.

Морские биологи утверждают, что акулы, плавающие рядом с серфингистами, обычно не агрессивны, а просто любопытны и кусают человека крайне редко.

Чтобы изменить отношение людей к акулам и улучшить их репутацию, австралийские чиновники решили исключить из употребления негативное выражение «нападение акулы» и заменить его на более нейтральную формулировку — «неприятная встреча». Кстати, до 1930-х годов атаки морских хищников в Австралии называли просто «инцидентом».

Теперь политики и местные СМИ будут обязаны избегать жестких и негативных выражений в отношении встреч акул с человеком и заменять их на «столкновение», «взаимодействие», «встречу», «укус» и другие нейтральные слова, пишет Sydney Morning Herald.

Екатерина Гура

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