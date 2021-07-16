18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
С 400-летней картины стерли улыбку, небо и башню
Полотно фламандского мастера оказалось совсем другим.
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Картина XVI века «Сцена на рынке» неизвестного автора оказалась совсем не такой, как считалось.
Реставраторы, работавшие над полотном, буквально перерисовали рот изображенной на полотне торговки, а также стерли башню и небо. Как оказалось, они были нарисованы значительно позже, сообщает The Guardian.
400-летняя картина, авторство которой приписывают фламандскому художнику Иоахиму Бейкелару, более 60 лет находилась в одном из хранилищ компании English Heritage, которая заботится о более чем 400 достопримечательностях Великобритании.
Компания начала реставрировать полотно: специалисты очистили его от старого лака и слоев грязи и увидели, что художник изобразил торговку серьезной, а небо и башня были нарисованы уже в XIX веке, чтобы «подогнать» картину под квадратный формат. Такие доработки были обычной практикой того времени — представление о ценности оригинала будет выработано позже.
Сейчас картину впервые за 60 лет демонстрируют публике в одной из галерей.
Анна Лысенко