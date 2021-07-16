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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

С 400-летней картины стерли улыбку, небо и башню

Полотно фламандского мастера оказалось совсем другим.

Картина XVI века «Сцена на рынке» неизвестного автора оказалась совсем не такой, как считалось.

Реставраторы, работавшие над полотном, буквально перерисовали рот изображенной на полотне торговки, а также стерли башню и небо. Как оказалось, они были нарисованы значительно позже, сообщает The Guardian.

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400-летняя картина, авторство которой приписывают фламандскому художнику Иоахиму Бейкелару, более 60 лет находилась в одном из хранилищ компании English Heritage, которая заботится о более чем 400 достопримечательностях Великобритании.

Компания начала реставрировать полотно: специалисты очистили его от старого лака и слоев грязи и увидели, что художник изобразил торговку серьезной, а небо и башня были нарисованы уже в XIX веке, чтобы «подогнать» картину под квадратный формат. Такие доработки были обычной практикой того времени — представление о ценности оригинала будет выработано позже.

Сейчас картину впервые за 60 лет демонстрируют публике в одной из галерей.

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