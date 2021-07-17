17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мародер со слишком большим телевизором стал «героем» Сети
В ЮАР продолжаются беспорядки.
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Пользователи соцсетей массово делятся видеороликом, в котором мародер из
Трагикомические кадры из города Питермарицбург снял южноафриканский телеканал eNCA.
В ролике мужчина сперва пытается поместить телевизор в салон, но безуспешно. Попытка с багажником тоже не удается. Наконец, после 5-минутной возни, мародер решает погрузить добычу прямо на крышу авто. Он уезжает, придерживая телевизор рукой.
Репортер отмечает, что это один из многих красноречивых примеров беспорядков, охвативших страну. Они начались после ареста
Анна Лысенко