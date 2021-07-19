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18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вокруг Мадрида появится «зеленая стена» (видео)

Изгородь из деревьев составит около 75 километров.

Власти испанской столицы решили бороться с последствиями изменения климата с помощью природы. Местные чиновники одобрили план высадки вокруг Мадрида «зеленой стены» из деревьев, которые будут поглощать парниковые газы, улучшать качество воздуха, снижать температуру и смягчать последствия природных стихий.

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Высаживать деревья планируется на площади в 137 гектаров, а протяженность «зеленой изгороди» составит около 75 километров. В ближайшем будущем усилиями компании-подрядчика, экологов и волонтеров будут высажены порядка 500 тысяч деревьев. Сообщается, что около 100 тысяч деревьев вокруг Мадрида были уничтожены штормами, бушевавшими в Испании в 2020 и 2021 году.

Новые насаждения соединят все существующие ныне лесные массивы вокруг Мадрида. Кроме того, для высадки будут использоваться заброшенные и пустынные участки бывших строек и территории вдоль автомобильных дорог. Как ожидается, лес будет ежегодно поглощать около 175 тысяч тонн углекислого газа, что приведет не только к улучшению качества воздуха, но и понижению температуры в столице.

По задумке испанских властей, высаживаться будут местные деревья, которые не требуют частого полива или особого ухода и могут расти сами по себе многие годы.

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Лес в испанской столице является частью масштабного проекта Мадрид-360. Его цель — сделать город более экологичным, не ограничиваясь лишь запретами на использование личных автомобилей в центре мегаполиса, пишет Euronews.

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Екатерина Гура

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