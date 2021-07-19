18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вокруг Мадрида появится «зеленая стена» (видео)
Изгородь из деревьев составит около 75 километров.
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Власти испанской столицы решили бороться с последствиями изменения климата с помощью природы. Местные чиновники одобрили план высадки вокруг Мадрида «зеленой стены» из деревьев, которые будут поглощать парниковые газы, улучшать качество воздуха, снижать температуру и смягчать последствия природных стихий.
Высаживать деревья планируется на площади в 137 гектаров, а протяженность «зеленой изгороди» составит около 75 километров. В ближайшем будущем усилиями
Новые насаждения соединят все существующие ныне лесные массивы вокруг Мадрида. Кроме того, для высадки будут использоваться заброшенные и пустынные участки бывших строек и территории вдоль автомобильных дорог. Как ожидается, лес будет ежегодно поглощать около 175 тысяч тонн углекислого газа, что приведет не только к улучшению качества воздуха, но и понижению температуры в столице.
По задумке испанских властей, высаживаться будут местные деревья, которые не требуют частого полива или особого ухода и могут расти сами по себе многие годы.
Лес в испанской столице является частью масштабного проекта Мадрид-360. Его цель — сделать город более экологичным, не ограничиваясь лишь запретами на использование личных автомобилей в центре мегаполиса, пишет Euronews.
Екатерина Гура