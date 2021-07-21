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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни дельфинов устроили «массовую гонку» в Калифорнии (видео)

Группе туристов повезло наблюдать это зрелище вблизи

Туристическая компания Capt Dave's Whale Watching, которая организует экскурсии по наблюдению за китами и дельфинами у побережья Дана-Пойнт в Калифорнии, опубликовала необычный ролик.

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Видео, снятое гидом Стейси Фокс и оператором дрона Райаном Баносом, показывает гонку сотен дельфинов. По словам авторов ролика, необычная массовая гонка началась внезапно. В какой-то момент дельфины, которые плавали неподалеку от туристического катера, сгруппировались в гигантскую стаю и поплыли впереди экскурсионной группы.

По словам специалистов, точно не известно, что вызвало такое поведение животных. Возможно, дельфины пытались скрыться от хищника, угнаться за добычей или плыть навстречу другой стае дельфинов.

Отметим, что в Южной Калифорнии самая большая плотность дельфинов на квадратный километр из всех мест на Земле. Здесь встречается огромное количество дельфинов почти всех видов, а у побережья Дана-Пойнт можно увидеть большие стаи из нескольких тысяч особей.

Екатерина Гура

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