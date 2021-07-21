12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни дельфинов устроили «массовую гонку» в Калифорнии (видео)
Группе туристов повезло наблюдать это зрелище вблизи
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Туристическая компания Capt Dave's Whale Watching, которая организует экскурсии по наблюдению за китами и дельфинами у побережья
Видео, снятое гидом Стейси Фокс и оператором дрона Райаном Баносом, показывает гонку сотен дельфинов. По словам авторов ролика, необычная массовая гонка началась внезапно. В
По словам специалистов, точно не известно, что вызвало такое поведение животных. Возможно, дельфины пытались скрыться от хищника, угнаться за добычей или плыть навстречу другой стае дельфинов.
Отметим, что в Южной Калифорнии самая большая плотность дельфинов на квадратный километр из всех мест на Земле. Здесь встречается огромное количество дельфинов почти всех видов, а у побережья
Екатерина Гура