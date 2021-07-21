13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали высоту цунами, вызванного древним астероидом
Предполагается, что вслед за первой гигантской волной Северную Америку накрыли еще несколько волн меньшего размера.
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В результате столкновения Земли с астероидом 66 млн лет назад в Мексиканском заливе возникло цунами высотой не менее 1,5 км.
К такому выводу пришли геофизики из Техасского университета в США, сообщает Zenger News. Столкновение, получившее название Чиксулуб, привело к ряду катаклизмов, изменению климата и последующей гибели большого процента флоры и фауны, в том числе динозавров.
Ученые предполагали, что астероид мог упасть в воду. В новом исследовании они обнаружили доказательства своей гипотезы под слоем земли в американском штате Луизиана.
Используя разведданные компаний по добычи нефти и газа, геофизики проанализировали слой земли толщиной 1,5 км. Они обнаружили окаменевшую рябь с промежутками до 800 метров и высотой около 1 метра. Ученые считают, что это «отпечатки» волн цунами, сохранившиеся на морском дне. Этот регион Луизианы 66 млн лет назад представлял собой мелководье.
Предполагается, что вслед за первой гигантской волной Северную Америку накрыли еще несколько волн меньшего размера. Они затопили тысячи километров материка.
Анна Лысенко
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