14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В тающих тибетских ледниках обнаружены древние вирусы
Им 15 тысяч лет.
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Микробиологи из Университете штат Огайо (США) обнаружили десятки уникальных вирусов возрастом 15 тысяч лет, сохранившихся в ледяном массиве Гулия в Тибете.
28 из 33 найденных вирусов ранее ученым не встречались.
«Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в этом льду откладывалось множество вирусов», — говорит ведущий автор исследования, микробиолог
«Таяние ледников не только приведет к потере этих древних, “заархивированных” микробов и вирусов, но и высвободит их в окружающую среду», — пишут исследователи в работе, опубликованной в Microbiome.
Тот факт, что вирусы и микробы выжили в экстремальных условиях на высоте 6,7 км над уровнем моря, говорит об их необычайной устойчивости и приспособляемости, отмечают ученые.
Наиболее распространенными вирусами в образцах ледяных кернов оказались бактериофаги, заражающие бактерии.
Анна Лысенко
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