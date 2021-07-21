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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромные медузы заполонили Азовское море (видео)

Некоторые особи достигают 40 сантиметров в диаметре

На Азовском море в Краснодарском крае началось нашествие медуз. Отдыхающие публикуют в соцсетях фото и видео с местных пляжей и сообщают, что заходить в воду рискуют далеко не все.

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Самая большая концентрация медуз наблюдается в море в Темрюкском и Ейском районах. Из-за медуз море напоминает желе. Кроме того, некоторых особей выбрасывает на берег, где они погибают.

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Очевидцы сообщают, что медузы в море довольно крупные, некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре. Также они больно жалят, из-за чего зайти в море становится практически невозможно.

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Сообщается, что нашествие медуз на Азовском море происходит уже третий год подряд. Ученые называют две причины их массового появления: сильные ветра и штормы со стороны моря, которые прибивают медуз к берегу, а также грязная вода, в которой активно развивается планктон, являющийся пищей для медуз.

Ранее на пляжах Анапы было замечено большое скопление божьих коровок.

Екатерина Гура

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