15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромные медузы заполонили Азовское море (видео)
Некоторые особи достигают 40 сантиметров в диаметре
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На Азовском море в Краснодарском крае началось нашествие медуз. Отдыхающие публикуют в соцсетях фото и видео с местных пляжей и сообщают, что заходить в воду рискуют далеко не все.
Самая большая концентрация медуз наблюдается в море в Темрюкском и Ейском районах.
Очевидцы сообщают, что медузы в море довольно крупные, некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре. Также они больно жалят,
Сообщается, что нашествие медуз на Азовском море происходит уже третий год подряд. Ученые называют две причины их массового появления: сильные ветра и штормы со стороны моря, которые прибивают медуз к берегу, а также грязная вода, в которой активно развивается планктон, являющийся пищей для медуз.
Ранее на пляжах Анапы было замечено большое скопление божьих коровок.
Екатерина Гура