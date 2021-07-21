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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании завершилось строительство самого высокого жилого дома в Европе

Его строили семнадцать лет

На берегу Средиземного моря в испанском городе Бенидорм завершилось строительство небоскреба Intempo, который является самым высоким многоквартирным домом в Европе.

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Высота здания, состоящего из двух 47-этажных башен, связанных между собой общей террасой на крыше, составляет 187 метров. Кстати, внутри небоскреба установлен и самый быстрый лифт в Испании. Он поднимается со скоростью 4,2 метра в секунду и может достигнуть верхнего этажа менее чем за минуту, пишет The Guardian.

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Цены на квартиры в Intempo начинаются от 257 тысяч евро, а пентхаус обойдется покупателям в 2 миллиона евро. В строительной компании SVP Global, которой принадлежит здание, уточняют, что на данный момент из 256 квартир предварительно проданы 100. Больше половины из них купили жители Испании. Также собственниками квартир в небоскребе стали жители России, Германии и Бельгии.

Небоскреб Intempo возводили почти 17 лет. Проект здания был презентован в 2004 году, и к 2009 году строительство небоскреба должно было завершиться. На это было выделено около 100 миллионов евро. Но из-за экономического кризиса в 2008 году все работы были приостановлены. Intempo несколько раз менял владельцев, пока несколько лет назад здание не приобрела компания SVP Global, заплатившая за него 60 миллионов евро.

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Наконец, в июле этого года, после долгих лет ожидания, строительство самого высокого жилого дома в Европе было завершено. Здание еще не введено в эксплуатацию, но уже идут все необходимые подготовительные работы.

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Местные жители и чиновники гордятся новым небоскребом и считают его главной городской достопримечательностью. По задумке, Бенидорм, который и так отличается самыми высокими зданиями в Европе, должен привлечь на курорт больше состоятельных туристов и превратиться в испанский Майами.

Екатерина Гура

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