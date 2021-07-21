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19:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венеции появился первый напечатанный на 3D-принтере мост

На печать всех конструкций у инженеров ушло 84 часа

В венецианском саду Маринаресса появился уникальный пешеходный мост, который напечатали на 3D-принтере. Арочный мост размером 16 на 12 метров и высотой в 3,5 метра сконструировали и построили инженеры из компании Block Research Group вместе с дизайнерами и архитекторами ETH и Zaha Hadid Architects. Сообщается, что печать бетонного моста заняла 84 часа.

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Необычный мост построили без использования арматуры и строительного раствора. Все элементы были напечатаны отдельно на большом 3D-принтере, который постоянно менял угол наклона, чтобы правильно распределять наслоение бетона. Все детали моста были доставлены в парк, где его и собирали в единую конструкцию. Бетонные детали дополнили деревянными ступенями. Общий вес конструкции составляет 24,5 тонны.

По словам инженеров, мост легко можно разобрать и пересобрать в новой локации, а если конструкция больше не нужна, то материалы можно просто разделить и переработать.

Сообщается, что 3D-мост был спроектирован специально к Венецианскому биеннале. Он пробудет в парке Маринаресса до ноября 2021 года, сообщается на сайте ETH Zurich.

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Екатерина Гура

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